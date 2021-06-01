В Саянске могут ограничить работу роддома

Из-за этого, роженицам придется получать помощь в других медучреждениях, сообщают на сайте Заксобрания области.

Из перечня медпомощи может быть исключено шесть медицинских показаний – крупный плод, преждевременные роды и другие, по которым помощь в роддоме может не оказываться.

С рабочим визитом в городе побывали представители областного Минздрава и руководитель областного перинатального центра Наталья Протопопова.

Наталья Протопопова заверила, что саянский роддом закрываться или переводиться на другой уровень не будет. Как положительный момент руководитель областного перинатального центра отметила действующую систему акушерского мониторинга, охватывающую всех, кто наблюдается в Зиме и районе. На базе саянского роддома она рекомендовала открыть койки акушерского ухода для Зиминского района, чтобы пациентки, которым предстоят роды, планово госпитализировались. «Тем не менее, пока ситуация не прояснится, буду держать этот вопрос на контроле», – пообещала парламентарий.