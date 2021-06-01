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Первый год обучения завершился в центре цифрового образования детей «IT-Куб»

«IT-Куб» создали в прошлом году на базе Братского политехнического колледжа.

Клуб является центром образования детей по программам, направленным на ускоренное освоение актуальных и востребованных знаний, навыков и компетенций в сфере информационных технологий. Об этом сообщили в министерстве образования Иркутской области. 

В течение учебного года более 400 детей Иркутской области в возрасте от 7 до 18 лет обучались в инновационном центре по направлениям: программирование на языке Python (Яндекс.Лицей), разработка мобильных приложений, разработка VR/AR-приложений, программирование на Java, программирование роботов, основы алгоритмики и логики. 

Школьники изучали в центре «IT-Куб» азы программирования, робототехники, разработки виртуальной и дополненной реальности. Успехи обучающихся в этом новом для них направлении подтверждены наградами всероссийских и международных конкурсов.  

За год центром проведено более 50 мероприятий формата онлайн и офлайн: хакатоны по программированию на Python и программированию роботов PRORobotoff, мастер-классы, региональный Хакатон по виртуальной реальности и др. Участниками мероприятий стали более 2000 детей не только Иркутской области, но из других регионов России.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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