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Лесовосстановление проводят в бухте Песчаной на Байкале

На место проведения работ было доставлено более 1000 саженцев сосны, лиственницы, берёзы, сообщают в ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».

В акции по восстановлению выгоревших участков леса приняли участие сотрудники Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры, Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры, прокуратуры Иркутской области, ООО «Эколос-Сибирь» (Сибирский завод), коллектив ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».

Содействие в подготовке мероприятия оказало ООО «Истлэнд».  Всего в акции по высадке саженцев участвовали более 80 человек. Доставка участников акции к месту проведения работ осуществлялась автомобильным и водным транспортом.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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