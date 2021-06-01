Обстановка на реках Иркутской области стабилизируется

Остаются подтопленными 2 приусадебных участка в селе Бирюса Тайшетского района, сообщают в ГУ МЧС Иркутской области.

В течение суток в селе Шиткино от воды освобождено 11 приусадебных участков. В городе Тулуне в районе Красный Яр в результате снижения уровня реки от воды освобождена автомобильная дорога, ведущая к садоводствам.

Уровень воды в селе Бирюса также продолжает снижаться и на данный момент составляет 325 см при критической отметке 400 см. В районе Шиткино уровень воды в реке Бирюса составляет 539 см при критической отметке 570 см.

В городе Тулуне уровень воды в реке Ия составляет 694 см при критической отметке 730 см, также отмечается снижение уровня. В настоящее время в верховьях рек Бирюсы, Ии, Уды, Оки, Белой наблюдается существенное снижение уровней. Для мониторинга гидрологической обстановки задействовано 60 гидрологических постов.