Новости

Обстановка на реках Иркутской области стабилизируется

Остаются подтопленными 2 приусадебных участка в селе Бирюса Тайшетского района, сообщают в ГУ МЧС Иркутской области.

В течение суток в селе Шиткино от воды освобождено 11 приусадебных участков. В городе Тулуне в районе Красный Яр в результате снижения уровня реки от воды освобождена автомобильная дорога, ведущая к садоводствам. 

Уровень воды в селе Бирюса также продолжает снижаться и на данный момент составляет 325 см при критической отметке 400 см. В районе Шиткино уровень воды в реке Бирюса составляет 539 см при критической отметке 570 см 

В городе Тулуне уровень воды в реке Ия составляет 694 см при критической отметке 730 см, также отмечается снижение уровня. В настоящее время в верховьях рек Бирюсы, Ии, Уды, Оки, Белой наблюдается существенное снижение уровней. Для мониторинга гидрологической обстановки задействовано 60 гидрологических постов.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Деньги и власть: депутаты и чиновнки отчитались о доходах за 2020 год
Доходы мэра Иркутского района за 2020 год выросли в 2,5 раза – до 9,6 млн рублей
Доходы мэра Тулуна за 2020 год упали почти на 240 тысяч – до 2,8 млн рублей
Доходы мэра Усолья-Сибирского за 2020 год выросли почти на 300 тысяч – до 2,6 млн рублей
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании