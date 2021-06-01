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Собственников ранее учтенной недвижимости начнут искать в Иркутской области

Для этого будут использоваться сведения архивов, органов внутренних дел, загсов, налоговых органов и нотариусов, сообщают в Росреестре.

– Отсутствие полной информации о собственниках в реестре недвижимости может негативно отразиться на защите имущественных прав и интересов граждан. Например, когда люди теряют свою недвижимость в результате стихийных бедствий, и возникают проблемы с получением компенсации, – поясняет руководитель Управления Росреестра по Иркутской области Виктор Жердев.

В случае, если ранее учтённым объектом недвижимости является прекратившее свое существование здание, сооружение или объект незавершенного строительства органы местного самоуправления самостоятельно обращаются в Росреестр с заявлением о снятии этого объекта с кадастрового учёта. 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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