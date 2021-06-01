Иркутская область заняла 22 место среди регионов РФ по социально-экономическому развитию

В прошлом году Приангарье заняло также 22 место.

Верхние строчки рейтинга социально-экономического развития регионов России за прошлый год заняли Москва и Санкт-Петербург, замыкают рейтинг Тува и Еврейская автономная область, свидетельствует исследование РИА Новости.

Результаты рейтинга показывают, что ситуация в большинстве регионов по сравнению с 2019 годом ухудшилась. Как отмечают эксперты, свою роль сыграли сложные условия, такие как ограничения, связанные с пандемией коронавируса, и неблагоприятная конъюнктура сырьевых рынков, в которых развивалась российская экономика.

Первую десятку, как и ранее, возглавляют Москва и Санкт-Петербург, у которых интегральный рейтинг превышает 80 баллов. Еще у двух регионов – Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Московской области интегральный рейтинг по итогам 2020 года выше отметки 70, а у Татарстана вплотную приближается к этому уровню.

В первую десятку рейтинга также входят Ямало-Ненецкий автономный округ, Свердловская область, Ленинградская область, Красноярский и Краснодарский края. По сравнению с 2019 годом состав первой десятки практически не изменился, за исключением Тюменской области, которая опустилась с 10-го места на 11-е, уступив свое место Красноярскому краю, который поднялся с 12-го на 9-е место.

Как отмечают эксперты, регионы-лидеры, входящие в первую десятку, стабильно удерживают свои позиции, а значение их интегрального рейтинга, которое находится на довольно высоком уровне, позволяет аналитикам утверждать, что эти регионы с большой долей вероятности сохранят свои позиции или очень незначительно их изменят и в среднесрочной перспективе. Являясь лидерами социально-экономического развития, эти регионы обеспечивают половину суммарного ВРП.

Состав отстающих регионов также продемонстрировал стабильность, отмечают эксперты. В последнюю десятку рейтинга входят Еврейская автономная область, Республики Тыва, Алтай, Калмыкия, Карачаево-Черкессия, Северная Осетия – Алания, Ингушетия, Хакасия, Кабардино-Балкария, а также Чукотский автономный округ. По сравнению с предыдущим годом состав замыкающей десятки также изменился всего на один регион – последнюю десятку покинула Камчатка, а вошла в ее состав Хакасия, которая опустилась с 74-го на 78-е место.

В средине рейтинга позиции большинства регионов также существенно не изменились, более чем на пять мест сдвинулись позиции только у 12 регионов, среди которых у пяти повысились, а у семи снизились.