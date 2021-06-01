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Жители почти полностью сгоревшего поселка Дальний передумали из него переезжать

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев на своей странице в Instagram сообщил, что погорельцы поселка Дальний Иркутской области, дома в котором оказались почти полностью уничтоженными пожаром, передумали уезжать из него.

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«Главный вопрос, который сейчас предстоит решить – жилье для пострадавших. В администрации района предложили людям на выбор довольно много жилых помещений для переезда. Как в самом Железногорске-Илимском, так и в соседних населенных пунктах. Люди от переселения отказались. Ищем компромисс», – отметил Кобзев.

Напомним, ранее после пожара глава региона провел встречу с местными жителями Дальнего, большинство из которых выступили за переезд из поселка.

Крупное возгорание в населенном пункте произошло 19 мая. От огня пострадали почти все участки. Пожар возник из-за попавших на траву искр из оборванного провода, находящегося под напряжением.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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