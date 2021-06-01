Режим повышенной готовности отменили в Иркутской области

Это связано со стабильной ситуацией на реках, сообщают в ГУ МЧС Иркутской области.

Уровни воды во всех реках региона стабильно снижаются, угрозы для населённых пунктов нет. На местах остаются силы и средства подразделений местных пожарно-спасательных гарнизонов.

По состоянию на утро 1 июня уровень реки Белая в районе населённого пункта Инга Черемховского района снизился на 18 см и составляет 292 см при критической отметке 420 см.

Уровень реки Ии в городе Тулуне снизился на 83 см и составляет 625 см при критической отметке 730 см. В верховьях Ия продолжает падать – в районе посёлка Аршан Тулунского района её уровень снизился за сутки на 29 см. Река Кирей в районе села Уйгат снизилась до 284 см при критической отметке 350 см, уровень реки Икей в селе Икей составляет 313 см при критической отметке 430 см.

Уровень реки Бирюсы также продолжает снижаться. В районе Шиткино он упал на 11 см и в настоящее время составляет 528 см при критическом уровне 570 см.