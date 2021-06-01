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Возобновлена работа дневного экспресса Иркутск – Улан-Удэ

ВСЖД сообщила на официальном сайте о возобновлении работы дневного экспресса Иркутск – Улан-Удэ, поезд вновь будет курсировать с 1 июня.

«Дневной экспресс будет отправляться из Иркутска по понедельникам, вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям в 14:15 по местному времени и прибывать в Улан-Удэ в эти же сутки в 21:59», – говорится в сообщении.

Из столицы Бурятии транспорт начнет курсировать с 3 июня и будет отправляться по понедельникам, вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям в 10:02 по местному времени. Прибытие в Иркутск – в эти же сутки в 18:07.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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