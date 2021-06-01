Сибиряки тратят на ребенка 15-30 тысяч рублей в месяц

Треть женщин считают, что 15-30 тысяч достаточно для содержания одного ребенка в месяц, при этом среди мужчин такого мнения придерживается 50% опрошенных.

Еще треть мужчин и женщин-респондентов считают суммой для достойного содержания ребенка сумму от 30 до 50 тысяч рублей в месяц. Главными факторами, удерживающими их от рождения детей, люди называют нехватку денег и жилплощади. Таковы результаты опроса, который банк «Открытие» провел накануне Международного дня защиты детей 1 июня.

У 26% опрошенных женщин и 44% мужчин пока есть только один ребенок. У 33% женщин и 26% мужчин – два. У 7% женщин и 4% мужчин – три и более. Бездетными назвали себя 34% сибирячек (один из самых высоких показателей по стране) и 26% сибиряков.

20% женщин-сибирячек (самый высокий процент по стране) и 15% мужчин-сибиряков не хотят иметь детей. Как минимум одного ребенка хотели бы иметь 28% женщин и 35% мужчин. О желании иметь двоих детей сообщили 43% женщин и 31% мужчин. Многодетными матерями трех и более детей мечтают стать 10% сибирячек – самый низкий показатель по стране. Многодетными отцами – 19% мужчин.

Не планируют больше заводить детей ни при каких условиях 43% сибирячек (жительницы СФО входят в число лидеров по этому показателю) и 29% сибиряков. Среди факторов, которые сильнее всего влияют на решение о рождении ребенка, респонденты называли нехватку денег (21% женщин и 17% мужчин), дефицит жилплощади (13% женщин и 20% мужчин), отсутствие «второй половинки» (15% женщин и 13% мужчин), нехватку свободного времени (5% женщин и 7% мужчин). Только 3% женщин сказали, что у них нет материнского инстинкта, отсутствие отцовского признали 4% мужчин.

5% опрошенных считают, что для достойного содержания одного ребенка в СФО достаточно 15 тысяч рублей в месяц – суммы, незначительно превышающей официальный прожиточный минимум. 42% жителей Сибири назвали достойным бюджетом на ребенка 15-30 тысяч. По мнению еще 32% эта сумма составляет от 30 до 50 тысяч рублей. 15% полагают, что на достойное содержание одного ребенка необходимо от 50 до 100 тысяч рублей в месяц, 8% – свыше 100 тысяч рублей ежемесячно.

Жители регионов СФО оказались достаточно терпимы к чайлдфри – тем, кто сознательно не хочет заводить детей. Резко отрицательно к таким людям относятся только 16% женщин и 20% мужчин. Подавляющее большинство респондентов – 74% женщин (один из самых высоких показателей по стране) и 59% мужчин – полагают, что люди сами имеют право решать, заводить ли им детей. При этом открыто назвали себя чайлдфри лишь 5% сибирячек и 0% сибиряков.

По данным недавнего опроса «Росгосстрах Жизнь» (входит в группу банка «Открытие»), 42% россиян, имеющих детей, откладывают деньги на их будущее, 48% – не откладывают. Из тех, кто откладывает, 26,4% хотели бы накопить к совершеннолетию ребенка от 100 до 500 тысяч рублей, а еще 18,4% - от 500 тысяч до 1 миллиона