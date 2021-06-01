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Парковку напротив сквера Кирова в Иркутске будут закрывать на ночь из-за дрифтеров и музыки

Мэрия Иркутска сообщила на официальном сайте, что парковку рядом со зданием по адресу Ленина, 14Б напротив сквера имени Кирова будут закрывать на ночь из-за многочисленных жалоб на дрифтеров и музыку.

<p>Фото мэрии Иркутска</p>

Фото мэрии Иркутска

«Мы проработали возможность оборудования данной территории автоматическими шлагбаумами, всего их будет шесть штук. Планируется, что в ночное время они будут закрыты, таким образом на парковке не будут находиться компании людей, которые громко слушают музыку или занимаются дрифтом», – отметил начальник департамента дорожной деятельности и транспорта комитета городского обустройства администрации Иркутска Сергей Полозков.

Проезд на парковку будет блокироваться ежедневно с 23:00 до 06:00. Работы по установке шлагбаумов планируется закончить до 5 июня. Также в течение лета парковку по периметру оборудуют ограждениями.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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