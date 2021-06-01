С начала пандемии в Иркутской области 70 тыс. человек заразились коронавирусом

Суточный прирост на 1 июня составил 110 случаев.

Региональный оперштаб опубликовал данные о заболеваемости коронавирусом в Иркутской области. Согласно информации, всего с начала пандемии болезнь в Приангарье обнаружили у 70 096 человек.

За последние сутки COVID-19 заболели 110 людей, выздоровели – 150, умерли – 5.

В больницах области остаются 110 человек.

В Иркутской области не фиксируется рост больных ковидом, при этом в соседнем регионе – Республике Бурятия – официально объявлено о третьей волне пандемии коронавируса.