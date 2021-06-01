Те, кто знает Трудовой кодекс, зарабатывают больше

Чем выше уровень дохода россиян, тем выше они оценивают свои знания Трудового кодекса. В исследовании сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 1600 представителей экономически активного населения России из всех округов страны.

46% экономически активных россиян знакомы с основными положениями Трудового кодекса РФ и могут в случае необходимости применить их для защиты своих интересов. Еще 39% опрошенных имеют представление о том, что гарантирует им Трудовой кодекс, однако самостоятельно применить его для отстаивания своей позиции не смогут. 15% респондентов признались, что не знакомы с ТК РФ и не смогут себя защитить.

Юридически подкованных россиян, готовых в случае конфликта оперировать положениями Трудового кодекса, особенно много среди опрошенных старше 45 лет и респондентов с доходом свыше 80 тыс. руб. (по 56%). Женщины чаще мужчин сомневаются в своих силах, говоря лишь о базовом знании законов (41% против 36% соответственно). Тех, кто совершенно не знаком с положениями Трудового кодекса, больше среди опрошенных с доходом менее 30 тыс. руб. (21%) и молодежи до 34 лет (19%).

Несколько увереннее в своих знания ТК РФ россияне чувствовали себя в 2013 году, тогда 48% считали, что досконально знают трудовое законодательство и могут применить его для защиты своих прав.