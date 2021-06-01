Цена остаётся для россиян наиболее весомым фактором при выборе товара

Покупательская стратегия россиян сегодня строится на двух потребительских столпах: параметрах выбора торговых сетей и непосредственно самих товаров.

Исследовательский холдинг Ромир провёл анализ главных факторов выбора торговых точек и товаров на основе данных Romir Consumer Scan Panel. Исследование охватывает более 40 000 потребителей в более чем 220 городах России с населением более 10 000 человек и более, репрезентирующих покупательское и потребительское поведение жителей городов России.

Согласно результатам исследования, для подавляющего большинства россиян (85%) цена товара является основным фактором при его выборе.

Существенно меньше соотечественников руководствуются качеством продукта – 66%. Чуть меньше половины россиян осуществляют покупки, ориентируясь на информацию о составе (48%) и производителе (41%). Внешний вид является принципиальным фактором для 37% респондентов, надёжность товара – для 33% опрошенных.

Наиболее важным фактором при выборе торговой сети россияне назвали удобное расположение (по пути или ближе всего к дому) – локация магазина принципиальна для 70% респондентов.

Приемлемость цен и широкий ассортимент товаров имеют значение для 64% и 61% населения соответственно. Возможность оплатить товар пластиковой картой важна для 56% россиян, чуть меньше населения заинтересованно в постоянном проведении различных акций (55%). Еще 53% опрошенных выберут определённую торговую сеть, если цены на товары в ней будут ниже, чем в других магазинах.

«Безусловно, на фоне нестабильной макроэкономической ситуации ценовой фактор остаётся наиболее значимым для покупателей. Но при этом мы видим, что современные потребители предъявляют высокие требования к удобству совершения покупок и качеству товаров, и этот фактор становится одним из доминирующих в покупательской стратегии россиян», – отметила директор Romir Consumer Scan Panel Ксения Пайзанская.