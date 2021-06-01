Россияне стали чаще планировать финансовое будущее для своих детей

В 2020 году количество клиентов СК «Росгосстрах Жизнь», которые оформляли договоры накопительного страхования жизни (НСЖ) для своих детей, выросло почти на треть (+31,8%). А состоятельные клиенты стали тратить на эти цели на 15% больше.

НСЖ «Детский капитал» чаще всего оформляют женщины, их среди владельцев таких полисов 77,8%. Средний возраст – от 30 до 40 лет, то есть накопления на будущее своих детей чаще всего формируют мамы. В 2020 году немного выросло количество пап, которые оформляют «детские» НСЖ: теперь их не 22%, а 22,2%. Средний возраст отцов – 40 лет.

Средний чек по НСЖ «Детский капитал» практически не изменился, однако наметился новый тренд: состоятельные клиенты, которые оформляют «Детский капитал Премиум», увеличили инвестиции в этот продукт на 15%.

В прошлом году клиенты, оформившие НСЖ «Детский капитал Плюс», стали чаще пользоваться сервисом «Детский консьерж», который доступен владельцам полисов сроком от 10 лет. «Детский консьерж» помогает родителям подобрать няню или логопеда, клуб раннего развития или кружок программирования в нужном районе, найти организатора детского праздника и репетитора по китайскому языку, подобрать школу/вуз в России или за границей по нужным критериям, найти стажировку, помочь организовать обучение за рубежом и многое другое.