Новости

Проведение фестиваля «Человек и Природа» перенесли на сентябрь

20 сезон кинофестиваля пройдет с 8 по 12 сентября, сообщают в областной администрации. 

В данный момент отборочная комиссия фестиваля работает над формированием списка участников, который будет объявлен уже 18 июня.  

В рамках юбилейного сезона международное жюри определит победителей в номинациях:

  • «Лучший документальный фильм»,
  • «Лучший игровой фильм»,
  • «Лучший научно-популярный фильм»,
  • «Лучший анимационный фильм». 

Финансовое вознаграждение обладателю Гран-при фестиваля составит 300 000 рублей. 

Байкальский международный кинофестиваль «Человек и Природа» им. В. Г. Распутина – фестиваль «чистого кино» на берегу самого чистого озера планеты. Задуман как киноплощадка, заставляющая размышлять о сложных взаимоотношениях человека и природы с целью формирования экологического сознания. Проводится с 1999 года. С 2015 года фестиваль носит имя писателя Валентина Григорьевича Распутина.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Деньги и власть: депутаты и чиновнки отчитались о доходах за 2020 год
Доходы мэра Иркутского района за 2020 год выросли в 2,5 раза – до 9,6 млн рублей
Доходы мэра Тулуна за 2020 год упали почти на 240 тысяч – до 2,8 млн рублей
Доходы мэра Усолья-Сибирского за 2020 год выросли почти на 300 тысяч – до 2,6 млн рублей
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании