Проведение фестиваля «Человек и Природа» перенесли на сентябрь

20 сезон кинофестиваля пройдет с 8 по 12 сентября, сообщают в областной администрации.

В данный момент отборочная комиссия фестиваля работает над формированием списка участников, который будет объявлен уже 18 июня.

В рамках юбилейного сезона международное жюри определит победителей в номинациях:

«Лучший документальный фильм»,

«Лучший игровой фильм»,

«Лучший научно-популярный фильм»,

«Лучший анимационный фильм».

Финансовое вознаграждение обладателю Гран-при фестиваля составит 300 000 рублей.

Байкальский международный кинофестиваль «Человек и Природа» им. В. Г. Распутина – фестиваль «чистого кино» на берегу самого чистого озера планеты. Задуман как киноплощадка, заставляющая размышлять о сложных взаимоотношениях человека и природы с целью формирования экологического сознания. Проводится с 1999 года. С 2015 года фестиваль носит имя писателя Валентина Григорьевича Распутина.