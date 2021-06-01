Россельхозбанк поздравил воспитанников Черемховского Центра помощи с Днем защиты детей

Накануне 1 июня в городе Черемхово в Центре поддержки детей, оставшихся без попечения родителей, наставники и воспитанники социального учреждения принимали подарки в честь доброго праздника – Дня защиты детей.

Уже более семи лет коллектив Иркутского регионального филиала Россельхозбанка поддерживает ребятишек Центра помощи. У каждого из воспитанников своя история, но всех объединяет одно желание - быть нужным и любимым. К приезду гостей ребята готовятся очень серьезно, устраивают праздничный концерт, где задействованы практически все воспитанники разного возраста и талантов. Звучат веселые песни, стихи и, обязательный, совместный хоровод с гостями. И все ребята ждут внимания и подарков.

«День защиты детей – это светлый и добрый праздник, благодаря которому мы все немного превращаемся в детей… откладываем в сторону взрослую суету, важные задачи и встречи, перестаем куда-то бежать и решать различные проблемы. Нам просто хочется быть одним из участников этого волшебного праздника, независимо от возраста, должности и занятости. Нам хотелось бы помочь вам осуществить все, все ваши мечты, но мы пока не волшебники… В этом году, мы продолжаем спортивную тематику, и, хотели бы верить, что боксерское снаряжение поможет многим из вас стать сильнее увереннее и спортивнее. Не бойтесь мечтать и всегда смотрите с уверенностью в каждый новый день!» - пожелала директор Иркутского регионального филиала Россельхозбанка Наталья Баркова.

В этом году коллектив Иркутского РСХБ помог детскому Центру оснастить спортивный зал, по просьбе учеников было приобретено боксерское снаряжение – профессиональный боксерский мешок с надежным креплением, перчатки и шлемы, чтобы ребята могли тренироваться в полном обмундировании.

Директор Центра поддержки детей отметила большое участие банка в жизни ребят. На сегодняшний день с помощью РСХБ укомплектована уличная спортивная площадка, установлены баскетбольные стойки, где ученики проводят свободное время в играх с мячом.

«Ребята, неравнодушных людей очень много, и каждый год мы встречам у себя в гостях коллективы, которые нам помогают, интересуются тем, как мы живем и стараются сделать нашу жизнь, наш быт – комфортнее», - сказала директор ОГКУ СО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, г.Черемхово» Наталья Клименко.

В заключение торжественных мероприятий, все ребята и гости центра запустили в небо «воздушные шары мечты» - эта традиция родилась уже давно, к каждому воздушному шару ребята прикрепляют рисунок своей мечты и, отпуская шар, верят, что их мечта обязательно сбудется.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.