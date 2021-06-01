Новости

ЦБ опубликовал список финансовых пирамид

Центральный банк опубликовал список компаний с признаками нелегальной деятельности. В список включено более 1,8 тыс. организаций и интернет-проектов, в деятельности которых регулятор выявил признаки финансовой пирамиды, нелегального кредитора или профессионального участника рынка ценных бумаг.

Сейчас в списке представлены компании, выявленные с начала 2020 года. Впоследствии информация будет регулярно обновляться.

По мнению регулятора, публикация такого перечня позволит защитить интересы потребителей и  своевременно предупреждать их о рисках.

– Регулятор выявляет нелегальных участников на финансовом рынке, используя собственную систему мониторинга, а также на основе обращений граждан и организаций. Для пресечения незаконной финансовой деятельности Банк России принимает меры по блокировке сайтов таких компаний, взаимодействует с правоохранительными и другими уполномоченными органами, а также c иностранными регуляторами для применения иных мер, – говорится в сообщении.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Деньги и власть: депутаты и чиновнки отчитались о доходах за 2020 год
Доходы мэра Иркутского района за 2020 год выросли в 2,5 раза – до 9,6 млн рублей
Доходы мэра Тулуна за 2020 год упали почти на 240 тысяч – до 2,8 млн рублей
Доходы мэра Усолья-Сибирского за 2020 год выросли почти на 300 тысяч – до 2,6 млн рублей
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании