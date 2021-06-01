ЦБ опубликовал список финансовых пирамид

Центральный банк опубликовал список компаний с признаками нелегальной деятельности. В список включено более 1,8 тыс. организаций и интернет-проектов, в деятельности которых регулятор выявил признаки финансовой пирамиды, нелегального кредитора или профессионального участника рынка ценных бумаг.

Сейчас в списке представлены компании, выявленные с начала 2020 года. Впоследствии информация будет регулярно обновляться.

По мнению регулятора, публикация такого перечня позволит защитить интересы потребителей и своевременно предупреждать их о рисках.

– Регулятор выявляет нелегальных участников на финансовом рынке, используя собственную систему мониторинга, а также на основе обращений граждан и организаций. Для пресечения незаконной финансовой деятельности Банк России принимает меры по блокировке сайтов таких компаний, взаимодействует с правоохранительными и другими уполномоченными органами, а также c иностранными регуляторами для применения иных мер, – говорится в сообщении.