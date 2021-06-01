Иркутский аэропорт возобновляет международные перевозки

Аэропорт планирует восстановить турпоток до докризисного уровня в июне 2021 года, сообщают в компании.

В настоящее время рост пассажиропотока по международным направлениям сдерживается ограничительными мерами.

– С июня откроют рейсы из Иркутска в Каир, Сеул. В планах – открыть направления в Улан-Батор, на остров Пхукет и в Анталью, – сообщил генеральный директор АО «Международный Аэропорт Иркутск» Андрей Скуба.

Также продолжится работа с авиакомпаниями по определению приоритетных и стратегически важных для аэропорта и региона маршрутов. В планах предприятия – техническое перевооружение и ремонт аэродромных покрытий.