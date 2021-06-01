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Иркутский аэропорт возобновляет международные перевозки

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Аэропорт планирует восстановить турпоток до докризисного уровня в июне 2021 года, сообщают в компании.

В настоящее время рост пассажиропотока по международным направлениям сдерживается ограничительными мерами. 

– С июня откроют рейсы из Иркутска в Каир, Сеул. В планах – открыть направления в Улан-Батор, на остров Пхукет и в Анталью, – сообщил генеральный директор АО «Международный Аэропорт Иркутск» Андрей Скуба.  

Также продолжится работа с авиакомпаниями по определению приоритетных и стратегически важных для аэропорта и региона маршрутов. В планах предприятия – техническое перевооружение и ремонт аэродромных покрытий.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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