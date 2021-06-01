Российский Детский Фонд и Альфа-Банк поздравили с Днем защиты детей воспитанников Центра помощи детям

По традиции 1 июня Российский Детский Фонд и организации региона дарят праздник детям, которые особенно в этом нуждаются.

Сегодня представители Российского Детского Фонда и Альфа-Банка посетили «Центр помощи детям, оставшихся без попечения родителей Правобережного округа города Иркутска». Ребята центра подготовили выступление для гостей, а гости поздравили детей с праздником и подарили сладкие подарки. Более 50 детей в этот день получили подарки от Фонда и Альфа-Банка. В завершение мероприятия ребят ждал еще один сюрприз – мыльное шоу и веселые аниматоры. Искренние улыбки ребят стали настоящей наградой для взрослых.

«Дети – это самое прекрасное, что есть в нашей жизни, это продолжение нас взрослых и бесконечность нашего бытия. Спасибо ребятам за подаренный праздник и улыбки. Мы взрослые сделаем все, чтобы вы сохранили детскую непосредственность и умение радоваться мелочам даже во взрослой жизни. Желаем, чтобы вас окружали любящие и надежные люди и в вашей жизни было побольше ярких и добрых моментов», – поздравила ребят Ольга Беспечная, региональный управляющий Альфа-Банка в Иркутске.