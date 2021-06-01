В честь международного Дня детей Игорь Кобзев посетил Детскую областную больницу

В больнице лечат детей, перенесших коронавирус.

– С главврачом Юрием Андреевичем Козловым и другими медиками прошли по отделениям. С большим интересом послушал, какие болезни здесь лечат, какими методами. Вот, например, Кавасаки-подобный синдром. Очень распространён сейчас. Часто развивается у детей после перенесённого ковида. Иркутские медики лечат ребят с таким синдромом, и довольно успешно. Хотя случаи бывают действительно очень тяжёлые, – пишет Игорь Кобзев на своей странице в Инстаграм.

Иркутская областная детская больница известна далеко за пределами региона. Здесь совершают настоящие прорывы, успешно лечат детей со СМА с помощью новых препаратов, проводят операции по удалению злокачественных опухолей и многое другое.

– Обсудили перспективы создания центра реабилитации. Восстановление после болезни – важнейший этап. Будем развивать это направление. Ещё раз поговорили о строительстве детского хосписа. Мы не оставляем эту тему. Занимаемся проектом, нам передают участок. Необходимо создать учреждение, соответствующее самым современным требованиям, – заключает гбернатор.