Какой курс рубля ждать к концу июня

В мае темпы укрепления рубля были довольно сдержанными, что многих удивило, учитывая благоприятную конъюнктуру сырьевого рынка и улучшение геополитической обстановки. Тем не менее именно сейчас на валютном рынке сформировались устойчивые условия для стабилизации курса рубля, отмечают в обзоре аналитики БКС:

– Доллар немного не дошел до уровня поддержки 72,5. После восходящего движения начала месяца рубль в основном консолидировался к бивалютной корзине, повышаясь по большей части к доллару, который снижался на внешнем рынке на фоне возросшего спроса на рисковые активы.

Росту рубля способствовала дорогая нефть, котировки которой остаются недалеко от двухлетних вершин. Другие сырьевые товары также находятся около или выше докризисных уровней, обеспечивая высокую экспортную выручку.

Рублевая стоимость барреля Brent продолжает консолидироваться недалеко от трехлетнего максимума, установленного в начале марта. Текущий уровень немного выше 5000 руб. является комфортным с точки зрения доходов госбюджета и нефтяных компаний.



С учетом накопленной инфляции и повышенных бюджетных трат, вызванных пандемией, рубль в лучшем случае справедливо оценен к нефти или имеет небольшую переоценку. Поэтому, без появления факторов, которые способны значительно повлиять на долгосрочные перспективы сырьевого рынка, вряд ли даже существенные колебания нефтяных цен смогут надолго и значительно изменить курс рубля.

Геополитический негатив, который в предыдущие месяцы препятствовал укреплению рубля, сошел на нет. Благодаря назначенной на середину июня встречи президентов России и США появилась надежда на улучшение двухсторонних отношений.

Тем не менее, этот позитив не смог привлечь иностранных инвесторов на российский долговой рынок, который в первой половине месяца находился под давлением, после чего замер в узком диапазоне. Вероятно, это стало одной из основных причин достаточно скромной реакции рубля на благоприятную рыночную и геополитическую обстановку.

Давление на ОФЗ оказывают ожидания дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики ЦБ РФ из-за усиления инфляционной тенденции. Доходности облигаций обычно движутся в сторону ожидаемых ставок в экономике. Поэтому сейчас ОФЗ в глазах инвесторов остаются малопривлекательным активом, так как не ожидается их существенного роста. С другой стороны, более жесткие денежно-кредитные условия являются одним из ключевых факторов укрепления любой валюты.

Если по итогам саммита Россия–США не появится четких признаков сближения сторон хотя бы по одному из ключевых вопросов двухсторонней повестки, это способно вызвать определенное разочарование инвесторов. Однако вряд ли рубль уйдет существенно ниже текущих уровней, хотя в моменте может испытать умеренное снижение по факту свершения ожидавшегося события. К тому же многие инвесторы ставили на более ощутимое укрепление рубля, и не дождавшись этого, могут восстановить или нарастить позиции в валюте.

Естественно, что геополитические тренды продолжат играть значимую роль в динамике российской валюты. Но сейчас и они демонстрируют стабилизацию и приобретают позитивный вектор, что способно защитить рубль даже от сильных кратковременных просадок мировых рынков, если они не перерастут в более серьезный тенденцию.

Таким образом, сформировались достаточно устойчивые условия для стабилизации курса рубля. И подобное поведение в принципе является нормой, так как стабильность валюты, низкая волатильность ее курса и предсказуемость динамики — одно из главных свойств денег, обеспечивающее их основную функцию — выступать средством платежа.

Вполне возможно, что на фоне ожидания саммита Россия–США доллар все-таки попытается проверить на прочность уровень 72,5 руб. Сверху границей торгового диапазона может выступить отметка 74.