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Иркутская область должна погасить облигации на 5 млрд рублей в 2021 году

Иркутская область должна погасить облигационный займ в конце года. Объем эмиссии составляет 5 млрд руб., дата начала размещения облигаций – 26.12.2016, погашение – 25.12.2021.Накануне рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило кредитный рейтинг облигационного займа Иркутской области (серии 34001) на уровне ruАА+.

В «Эксперт РА» отмечают, что по данному выпуску не предусмотрены возможные корректировки за субординацию, обеспечение и поручительство, в связи с чем установлен паритет между текущим рейтингом кредитоспособности Иркутской области (рейтинг ruАА+ от «Эксперт РА») и кредитным рейтингом долгового инструмента.           

Напомним, что кредитный рейтинг облигационного займа Иркутской области серии 34001, ISIN RU000A0JX314 был впервые опубликован 04.07.2019.

Иркутская область – субъект Российской Федерации, который входит в состав Сибирского федерального округа, в пределах области расположена часть акватории озера Байкал с островом Ольхон. Регион обладает обширными лесными ресурсами (3-е место в РФ), запасами газа, нефти, металлических руд и других ископаемых.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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