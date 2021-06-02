БФЗ подтвердил эффективность управления производством

Братский завод ферросплавов получил подтверждающий сертификат ISO 9001-2015 о том, что система менеджмента качества на предприятии внедрена и функционирует на уровне международных стандартов, сообщают в пресс-службе предприятия.

Оценочная компания Universal GmbH признала, что процессы управления производством на БЗФ соответствуют высоким стандартам и гарантируют выпуск качественной продукции.

Эксперты оценили качество управления заводом, производственные процессы, документооборот, материальную базу. По результатам принято решение о выдаче сертификата.

ISO 9001-2015 – это последняя версия международного стандарта оценки системы менеджмента качества. Документ выдан на три года. Впервые БЗФ получил сертификат в 2006 году.

«Получение сертификата ISO дает нам возможность укреплять международные связи, повышать репутацию предприятия в глазах партнеров, получать преференции при участии в тендерах и конкурсных процедурах. Компании при поиске контрагентов зачастую отдают предпочтение тем, кто может документально подтвердить надлежащее качество выпускаемой продукции», – отметил управляющий директор ООО «БЗФ» Сергей Соколов.