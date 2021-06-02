Банк «Открытие» провел экскурсию для детей

1 июня в День защиты детей Дальневосточный филиал банка «Открытие» на Амурском бульваре, 18 посетили с экскурсией учащиеся программы Фабрики предпринимателей. Поводом для визита стало желание подростков ближе познакомиться с работой финансовой организации. В рамках проекта сотрудники банка рассказали им о работе отделения, банковских профессиях, продуктах, электронной очереди и многом другом.

В экскурсии поучаствовали 13 детей в возрасте от восьми лет. Младшей группе рассказали об основных банковских профессиях: работе консультанта, операциониста и кассира. Специалисты банка понятно и доступно рассказали младшим слушателям о банковской системе в теории и принципе работы банковского оборудования на практике. Юные будущие предприниматели смогли самостоятельно использовать детектор и счетчик валюты, проверив денежные знаки разных стран и найдя поддельную купюру. Старшую группу детей в возрасте от 13 лет ждал тренинг по продажам от заместителя управляющего по розничному направлению банка и мастер-класс по открытию расчетного счета для бизнеса.

Один из тренеров проекта, заместитель управляющего банка «Открытие» по сервису Юлия Люстерник отметила, что подобная экскурсия для детей прошла в банке впервые. Мы считаем, что детей можно и нужно знакомить с деньгами, прививать финансовую грамотность. Главное, ребята должны понимать, что они вступают в новую, взрослую жизнь, где все чаще приходится решать вопросы финансового плана. Подобного рода экскурсии помогут с юных лет выработать четкое представление о том, как следует поступить и на что необходимо обратить внимание в первую очередь при решении денежных вопросов«.

По окончании экскурсии юным посетителям были вручены памятные подарки и сувениры от банка «Открытие».

Фабрика-Дети — авторский курс для детей и подростков от 8 до 16 лет по развитию предпринимательского мышления и компетенций от Федерального проекта Фабрика предпринимательства — школы наставничества № 1 в России.