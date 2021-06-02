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Visa и Примсоцбанк приглашают на шопинг-фестиваль

Примсоцбанк совместно с платежной системой Visa запустил акцию «Visa шопинг-фестиваль». Онлайн-шопинг с Visa — это удобный, безопасный и выгодный способ покупок.

В этом году клиенты могут воспользоваться скидками и специальными предложениями от Aliexpress, DNS,Tele 2, Lamoda, «Иль де Боте»,Sephora,«Перекресток», Skyeng, VK Combo и «Островок.ру».

Чтобы принять участие в акции:

1. Зайдите на visa.com.ru/shopping с 20 мая по 20 июля.
2. Выберите интересные вам предложения и ознакомьтесь с условиями их получения.
3. Перейдите на сайт партнера и оплатите покупку онлайн-картой Visa по специальной цене.

Сроки проведения акции: с 20 мая 2021 г. по 20 июля 2021 г. включительно.

Организатор акции: ООО «Прогрешен» (ОГРН 1087746798370).
Корпорация «Виза Интернешнл Сервис Ассосиэйшн» (Visa International Service Association) (США).

Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, специальных предложениях акции, их количестве, сроках, месте и порядке их получения – на сайте www.visa.com.ru/shopping


/ Сибирское Информационное Агентство /
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