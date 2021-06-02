ПСБ и Росфинмониторинг совершенствуют систему финансового мониторинга рисков в сфере ГОЗ

ПСБ и Федеральная служба по финансовому мониторингу создали совместную рабочую группу для развития системы финансового мониторинга рисков в сфере государственного оборонного заказа. Рабочая группа призвана повысить уровень взаимодействия между Росфинмониторингом и банком по разработке новых подходов и методик контроля и выявления сомнительной деятельности предприятий, участвующих в исполнении ГОЗ, расширить двухстороннее информационное взаимодействие, а также обеспечить внедрение новых аналитических инструментов с использованием технологий искусственного интеллекта и «больших данных».

«За 2020 год количество сопровождаемых ПСБ контрактов ГОЗ значительно выросло, число операций, которые банк проводит в течение одного дня постоянно увеличивается. Поэтому нам очень важно вести непрерывную системную работу по совершенствованию финансового мониторинга ГОЗ, используя риск-ориентированный подход и новые технологические решения для обеспечения процессов. Совместная рабочая группа открывает новые возможности взаимодействия с Росфинмониторингом в этом направлении — позволяет значительно повысить уровень координации информационного обмена и взаимодействия между организациями», — комментирует Александр Клименченок, советник председателя ПСБ, сопредседатель Рабочей группы.

«Сотрудничество Росфинмониторинга и ПСБ за 2020 год позволило предотвратить многомиллионные хищения в сфере ГОЗ. Новый уровень взаимодействия ПСБ и Росфинмониторинга в сфере ГОЗ позволит сформировать инновационные принципы информационного обмена, увеличить эффективность финансового мониторинга государственного оборонного заказа, минимизировать риски ГОЗ, в том числе повысить уровень реакции на них», — отметил Олег Крылов, заместитель директора Федеральной службы по финансовому мониторингу.