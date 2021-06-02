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Цены на отдых в России вырастут на 30% в июле-августе

Это связано с закрытым авиасообщением с Турцией и Египтом, сообщают Известия.

Продление оперштабом запрета на авиасообщение с Турцией и курортами Египта приведет к дальнейшему повышению цен в российских местах отдыха, считает гендиректор сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян.

«Российские отельеры получили сигнал поднимать цены, потому что как минимум до конца июня рейсов в Турцию не будет. И, по всей видимости, не будет и Египта, потому что сроки обещали объявить во второй половине мая, а решения до сих пор нет», – сказал эксперт.

По его мнению, цены на отечественных курортах на июль-август взлетят процентов на 20, и этот рост начнется уже сейчас. Туры на вторую половину лета, в частности, в Сочи, Симферополь, Анапу, Геленджик россияне бронируют в июне.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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