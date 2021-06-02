Дмитрий Енуков возглавил департамент развития инвестиционных решений и премиального бизнеса Росбанка

Департамент под руководством Дмитрия объединит направления по созданию и расширению инвестиционного предложения Росбанка для частных лиц, а также будет фокусироваться на стратегической задаче по развитию обслуживания премиальных клиентов банка.

Департамент будет выстраивать стратегию работы с частными лицами сегмента top-affluent, прорабатывать портфельный подход к работе с клиентами и соответствующие сервисные решения на основе общей стратегии, базирующейся на опыте и экспертизе группы Societe Generale.

«Мы не видим предпосылок снижения спроса частных клиентов на инвестиции в 2021 году. И это объясняется не только низкими ставками и перспективами дальнейшего роста рынков акций, но и растущей зрелостью российских частных инвесторов с точки зрения распределения средств в различные инвестиционные инструменты. Наша задача – предоставить нашим клиентам наилучшие решения, базирующиеся на российских и глобальных активах», - отмечает Дмитрий Енуков.

В основу разработки новых инвестиционных решений ляжет общий портфельный подход, который позволит создавать продукты, отвечающие запросам всех категорий инвесторов. В инвестиционные решения премиум и массового сегмента также будут интегрированы элементы ответственного инвестирования, представленные сегодня внутри решений private banking Росбанка.

При создании инвестиционного предложения Росбанк будет опираться на собственные центры экспертизы в страховом дивизионе и в области доверительного управления, а также будет сотрудничать с ведущими поставщиками инвестиционных решений. Особое значение будет также уделено цифровизации инвестиционных сервисов и инструментов.

«Мы уделяем особое внимание выстраиванию грамотного диалога с нашими клиентами для определения инвестиционной стратегии и справедливых ожиданий от создания портфеля. Разумное сочетание как способов входа в рыночные инструменты, так и комбинация в портфеле различных классов активов, позволят эффективно защищать портфель от возможных рыночных потрясений и обеспечивать эффективную доходность», - подчеркнул Дмитрий Енуков.

После назначения Дмитрий также сохранит функции руководства инвестиционным подразделением Росбанк L’Hermitage Private Banking.

Дмитрий Енуков окончил Финансовый университет при Правительстве РФ по специальности «Международные экономические отношения». Имеет степень MBA от Frankfurt School of Finance & Management. В Росбанке работает с 2000 года: сначала в должности сотрудника, а впоследствии - руководителя брокерского бизнеса банка. С 2015 года возглавляет инвестиционное направление Росбанк L’Hermitage Private Banking.