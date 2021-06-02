Дмитрий Енуков возглавил департамент развития инвестиционных решений и премиального бизнеса Росбанка

Департамент под руководством Дмитрия объединит направления по созданию и расширению инвестиционного предложения Росбанка для частных лиц, а также будет фокусироваться на стратегической задаче по развитию обслуживания премиальных клиентов банка.
Департамент будет выстраивать стратегию работы с частными лицами сегмента top-affluent, прорабатывать портфельный подход к работе с клиентами и соответствующие сервисные решения на основе общей стратегии, базирующейся на опыте и экспертизе группы Societe Generale.
«Мы не видим предпосылок снижения спроса частных клиентов на инвестиции в 2021 году. И это объясняется не только низкими ставками и перспективами дальнейшего роста рынков акций, но и растущей зрелостью российских частных инвесторов с точки зрения распределения средств в различные инвестиционные инструменты. Наша задача – предоставить нашим клиентам наилучшие решения, базирующиеся на российских и глобальных активах», - отмечает Дмитрий Енуков.
В основу разработки новых инвестиционных решений ляжет общий портфельный подход, который позволит создавать продукты, отвечающие запросам всех категорий инвесторов. В инвестиционные решения премиум и массового сегмента также будут интегрированы элементы ответственного инвестирования, представленные сегодня внутри решений private banking Росбанка.
При создании инвестиционного предложения Росбанк будет опираться на собственные центры экспертизы в страховом дивизионе и в области доверительного управления, а также будет сотрудничать с ведущими поставщиками инвестиционных решений. Особое значение будет также уделено цифровизации инвестиционных сервисов и инструментов.
«Мы уделяем особое внимание выстраиванию грамотного диалога с нашими клиентами для определения инвестиционной стратегии и справедливых ожиданий от создания портфеля. Разумное сочетание как способов входа в рыночные инструменты, так и комбинация в портфеле различных классов активов, позволят эффективно защищать портфель от возможных рыночных потрясений и обеспечивать эффективную доходность», - подчеркнул Дмитрий Енуков.
После назначения Дмитрий также сохранит функции руководства инвестиционным подразделением Росбанк L’Hermitage Private Banking.