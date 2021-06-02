Как выйти на рынок облигаций

Росбанк представил раздел о маркетинге в «Руководстве для эмитента: как выйти на рынок публичного долга» Московской биржи, презентация которого состоялась 28 мая.

Руководство предназначено как для компаний, которые только планируют выход на публичный долговой рынок, так и для опытных заемщиков.

Документ доступен на сайте Московской биржи в онлайн-формате и будет обновляться по мере развития облигационного рынка, появления новых практик и инструментов. Руководство состоит из семи тематических частей и раскрывает такие аспекты, как требования к эмитентам, роль рейтингов, особенности процесса подготовки и размещения эмиссии, жизнь после выхода на публичный долговой рынок.

Росбанк представил детальный обзор процесса проведения маркетинговой кампании при выпуске локальных облигаций для корпораций. В разделе описаны роль маркетинга облигаций, участники этого процесса; показаны структура инвестиционно-банковского подразделения, участники инфраструктуры, порядок взаимодействия через инфраструктуру. Банк дал краткий обзор базы инвесторов, маркетинговых материалов и мероприятий при осуществлении сделки. Особое внимание уделено формированию кривой доходности эмитентов облигаций и справедливому ценообразованию.

«Нас пригласили поделиться опытом маркетинга локальных облигаций. Благодарим за возможность рассказать о практике Росбанка, которая основана на передовой экспертизе международной финансовой группы Societe Generale. Очень надеемся, что наш опыт будет полезен для развития облигационного рынка в России в целом, в том числе сегмента зеленых и социальных облигаций», - отметила на презентации соавтор раздела, старший вице-президент Росбанка Татьяна Амброжевич.

Эксперт выразила надежду, что данный проект будет постоянно обновляться с учетом актуальных изменений законодательства и запросов участников рынка. Росбанк, в свою очередь, готов и далее делиться актуальной экспертизой о практике эмиссии облигаций, подчеркнула Т. Амброжевич.