Объявлена программа Дня города Иркутска-2021

С 3 по 6 июня иркутян ожидают более 50 мероприятий, сообщают в мэрии.

– Городской карнавал, главный концерт на площади графа Сперанского, праздничный салют – все это состоится. И, по сути, мы продляем празднование значимой для всех нас даты. Однако часть мероприятий пройдут в Иркутске традиционно в первые выходные лета, то есть уже на этой неделе, – подчеркнул глава города.

Основные мероприятия пройдут 5 июня. В программу празднования войдут два массовых спортивных события: «Зеленый марафон – 2021» и «Иркутская велогонка». В связи с этим, с 8 утра в областном центре перекроют движение по бульвару Гагарина, улицам Сударева, Красного Восстания, Карла Маркса, 5-ой Армии, Свердлова.

На острове Юность с 13:00 до 17:00 будет работать праздничная площадка для юных иркутян. В программе детского праздника – караоке «Песни детства», конкурсы, интерактивы и работа аниматоров, до 18:00 – детская дискотека.

Главная уличная сцена будет работать на площади у памятника Александру III. В 13.30 стартует концертная программа с участием городских коллективов «С днём рождения, Иркутск!», в 17.00 состоится открытие летнего джазового сезона с участием ансамбля «Доктор Джаз», в 18.00 пройдет традиционный вокальный фестиваль «Голос моего города».

С 20:00 начнется одно из самых ярких событий первого этапа празднования Дня города – XII международный фестиваль гала-показ «Этноподиум на Байкале». В фестивале участвуют более 30 дизайнеров из Иркутска и области, из Бурятии, Владивостока, Красноярска, Курска, Калмыкии, Татарстана, Ненецкого округа, республики Крым, Брянска, Москвы, а также Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана.

В завершение праздничного дня с 21:30 начнется дискотека под выступление иркутской кавер-группы «Burrn».

Также 4 июня в Иркутской филармонии проведут концерт для старшего поколения горожан. Еще одно значимое мероприятие состоится в воскресенье, 6 июня. С 12:00 до 16:00 в сквере Кирова пройдет Литературный квартал «Книги и люди: Век XXI».

В рамках литературного квартала пройдут конкурсы, викторины, чтения стихов, прозы. Кроме того, мероприятия пройдут и во всех административных округах города. С полной программой мероприятий, которые пройдут с 3 по 6 июня в рамках первого этапа празднования Дня города Иркутска, можно ознакомиться по ссылке.

В столице Приангарья продолжается работа по оформлению города к его 360-летию. В фирменной стилистике украшен общественный транспорт, свыше 200 остановочных пунктов. Размещено 45 праздничных баннеров в различных районах города.