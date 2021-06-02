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В апреле банки Иркутской области выдали кредитов более чем на 13 млрд рублей

Это на 11% больше, чем в прошлом месяце.

По данным Объединенного кредитного бюро (ОКБ), в апреле банки выдали кредиты наличными на сумму более 600 млрд руб. Это максимальный объем выдач за всю историю банковского сектора – ранее максимальные объемы выдач в этом сегменте были в марте 2021 года (565 млрд руб.) и в декабре 2020 года (484 млрд руб.).   

По сравнению с мартом выдачи выросли на 7%, а по сравнению с апрелем прошлого года – почти в 3 раза, такой рост связан не только с рекордными выдачами этого года, но и с тем обстоятельством, что в апреле 2020 года начался локдаун, который привел к резкому сокращению кредитования.  

Среди 30 регионов, лидирующих по объему выданных кредитов наличными, наибольший рост выдач за апрель по сравнению с мартом был в: 

  • Башкортостане (13%),
  • Алтайском крае (11%),
  • Татарстане (11%),
  • Иркутской области (11%).

Наименьший – в Воронежской и Ростовской областях (по 2%), Краснодарском крае (2%), Югре (1%). В Санкт-Петербурге выдачи выросли за месяц на 7%, а в Москве – на 5%.  

– Рекордный объем выдач кредитов наличными объясняется не только тем, что банки выдали максимальное количество этих кредитов – почти 1,7 млн штук. В апреле резко вырос и средний размер кредита: если в марте он составлял 352 тыс. руб., то сейчас – 362 тыс. руб. Это обстоятельство ведет к постепенному увеличению долговой нагрузки заемщиков, – Александрович Артур, генеральный директор ОКБ.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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