Минфин направил 1,5 трлн рублей на поддержку семьи и детей

Это на 37% выше уровня 2020 года. Стоит отметить, что указанный объем не учитывает поддержку, оказываемую регионами, сообщают в министерстве.

– С целью формирования комплексной оценки «детского бюджета» Минфином России утвержденыметодические рекомендации регионам по формированию информации об объемах бюджетных ассигнований, предусмотренных в региональных и местных бюджетах, направляемых на поддержку семьи и детей, – сообщают в пресс-службе.

Так, в 2020 году Минфином России впервые сформирована совокупная информация по консолидированному «детскому бюджету» за 2019 год, который составил 5 282,3 млрд рублей.