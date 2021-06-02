«Эксперт РА» подтвердило кредитный рейтинг Иркутской области на уровне ruAA+

Прогноз по рейтингу изменен с негативного на стабильный, сообщают в администрации области.

Аналитики Эксперт РА отмечают рост промышленного производства в 2020 году по сравнению с предыдущим годом, имевший место несмотря на кризисные явления, вызванные пандемией коронавируса. Определяющую роль в формировании положительных темпов роста сыграл обрабатывающий сектор экономики, где формируется основная добавленная стоимость.

Положительное влияние на рейтинговую оценку оказала низкая стоимость обслуживания государственного долга, обеспечиваемая, в том числе, преобладанием в долговом портфеле бюджетных кредитов. Ликвидность регионального бюджета оценивается позитивно за счет доступа к казначейским кредитам и открытым кредитным линиям.

На аналогичном уровне Эксперт РА подтверждает кредитный рейтинг и по государственным облигациям Иркутской области (выпуск 2016 года), устанавливая тем самым паритет между текущим рейтингом кредитоспособности региона и кредитным рейтингом долгового инструмента (облигационного займа серии 34001).