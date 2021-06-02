Новости

«Эксперт РА» подтвердило кредитный рейтинг Иркутской области на уровне ruAA+

Прогноз по рейтингу изменен с негативного на стабильный, сообщают в администрации области.

Аналитики Эксперт РА отмечают рост промышленного производства в 2020 году по сравнению с предыдущим годом, имевший место несмотря на кризисные явления, вызванные пандемией коронавируса. Определяющую роль в формировании положительных темпов роста сыграл обрабатывающий сектор экономики, где формируется основная добавленная стоимость.  

Положительное влияние на рейтинговую оценку оказала низкая стоимость обслуживания государственного долга, обеспечиваемая, в том числе, преобладанием в долговом портфеле бюджетных кредитов. Ликвидность регионального бюджета оценивается позитивно за счет доступа к казначейским кредитам и открытым кредитным линиям. 

На аналогичном уровне Эксперт РА подтверждает кредитный рейтинг и по государственным облигациям Иркутской области (выпуск 2016 года), устанавливая тем самым паритет между текущим рейтингом кредитоспособности региона и кредитным рейтингом долгового инструмента (облигационного займа серии 34001).


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Деньги и власть: депутаты и чиновнки отчитались о доходах за 2020 год
Заработки мэра города Черемхово в 2020 году увеличились на 1 млн – до 3,5 млн рублей
Доходы мэра Иркутского района за 2020 год выросли в 2,5 раза – до 9,6 млн рублей
Доходы мэра Тулуна за 2020 год упали почти на 240 тысяч – до 2,8 млн рублей
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании