Новости

Иркутская область вошла в число регионов-лидеров по продажам электромобилей

Читайте также:

Советник Путина ожидает, что все россияне пересядут на электромобили через 20–30 лет
1 июня 2021
У вас Tesla поехала? Илон Маск допустил создание завода в России
25 мая 2021

Эксперты автомобильного сайта Дром проанализировали данные о продажах электромобилей за январь-май 2021 годаЗа пять месяцев текущего года спрос на машины с электродвигателем вырос в полтора раза относительно аналогичного периода прошлого годаа их доля среди общего объема продаж увеличилась в два раза – с 0,22% до 0,44%.

Иркутская область наряду с Хабаровским и Приморским краями стала лидером по количеству продаж автомобилей с электродвигателемДоля продаж электромобилей в этих регионах составляет около 1% от общего числа авточто в два раза превышает средний показатель по стране.

Самым популярным подержанным автомобилем в Иркутской области стал Nissan Leaf. Средняя цена на эту машину в регионе увеличилась на 1% относительно прошлого года и составила 516 тысяч рублей.

В целом по стране меньше всего электромобилей в Татарстане и Дагестанеа также в Тульской областиВ этих регионах доля продаж электромобилей не превышает 0,02%. В Москве доля продаж электромобилей составляет 0,3%, а в Санкт-Петербурге – 0,15%.

– Для увеличения спроса на электромобили необходимо, чтобы эти машины стоили дешево и было достаточное количество зарядных станций. Ни тогони другого сейчас в стране нетБолее тогоэлектромобили могут подорожать минимум на 15% уже в этом годуЕсли решение о возврате пошлины останется в силеимпортеры авто с электродвигателем могут начать закладывать эти 15% в стоимость машины.  Также росту стоимости помогут и текто захочет в последний момент купить выгодно и продать потом подорожеВ таких условиях мы прогнозируем вялый рост числа электромобилей и неопределенность с 2022 года, – рассказывает аналитик автомобильного сайта Дром Сергей Лагурев.

Напомнимчто беспошлинный импорт электромобилей в Россию заработал с мая 2020 годаНулевая ставка применяется при импорте машин с электродвигателем в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭСкак юридическимитак и физическими лицамиСейчас ни одна из стран союза не выступила за продление в 2022 году нулевой ставки пошлины.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Деньги и власть: депутаты и чиновнки отчитались о доходах за 2020 год
Заработки мэра города Черемхово в 2020 году увеличились на 1 млн – до 3,5 млн рублей
Доходы мэра Иркутского района за 2020 год выросли в 2,5 раза – до 9,6 млн рублей
Доходы мэра Тулуна за 2020 год упали почти на 240 тысяч – до 2,8 млн рублей
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании