Иркутская область вошла в число регионов-лидеров по продажам электромобилей

Эксперты автомобильного сайта Дром проанализировали данные о продажах электромобилей за январь-май 2021 года. За пять месяцев текущего года спрос на машины с электродвигателем вырос в полтора раза относительно аналогичного периода прошлого года, а их доля среди общего объема продаж увеличилась в два раза – с 0,22% до 0,44%.

Иркутская область наряду с Хабаровским и Приморским краями стала лидером по количеству продаж автомобилей с электродвигателем. Доля продаж электромобилей в этих регионах составляет около 1% от общего числа авто, что в два раза превышает средний показатель по стране.

Самым популярным подержанным автомобилем в Иркутской области стал Nissan Leaf. Средняя цена на эту машину в регионе увеличилась на 1% относительно прошлого года и составила 516 тысяч рублей.

В целом по стране меньше всего электромобилей в Татарстане и Дагестане, а также в Тульской области. В этих регионах доля продаж электромобилей не превышает 0,02%. В Москве доля продаж электромобилей составляет 0,3%, а в Санкт-Петербурге – 0,15%.

– Для увеличения спроса на электромобили необходимо, чтобы эти машины стоили дешево и было достаточное количество зарядных станций. Ни того, ни другого сейчас в стране нет. Более того, электромобили могут подорожать минимум на 15% уже в этом году. Если решение о возврате пошлины останется в силе, импортеры авто с электродвигателем могут начать закладывать эти 15% в стоимость машины. Также росту стоимости помогут и те, кто захочет в последний момент купить выгодно и продать потом подороже. В таких условиях мы прогнозируем вялый рост числа электромобилей и неопределенность с 2022 года, – рассказывает аналитик автомобильного сайта Дром Сергей Лагурев.

Напомним, что беспошлинный импорт электромобилей в Россию заработал с 4 мая 2020 года. Нулевая ставка применяется при импорте машин с электродвигателем в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) как юридическими, так и физическими лицами. Сейчас ни одна из стран союза не выступила за продление в 2022 году нулевой ставки пошлины.