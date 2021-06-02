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Прогноз по золоту: драгоценный металл может обновить максимумы в 2021 году

В результате прошлогоднего мартовского спада цены на золото упали ниже $1700 за унцию. В 2021 году цены на золото были неоднозначными и сейчас драгоценный металл торгуется на уровне около $1911 за унцию. Но у золота есть шансы попробовать новые максимумы в этом году, считает Дэвид Леннокс, аналитик по ресурсам из Fat Prophets. В интервью CNBC он назвал причины и рассказал, какого инвестиционного плана придерживаться.

Высокие показатели инфляции

ФРС сохраняет объявленные меры, поддерживая низкие процентные ставки и скупая казначейские облигации. Финансовые рынки остаются на плаву благодаря такой поддержке экономики. Однако теперь инфляция находится в центре внимания, учитывая, что Центробанк США поддерживает финансовую систему и наличными. Когда объемы денежной массы нарастают, то это сопровождается последующим ростом инфляции. И это причина номер один.

– Всякий раз, когда мы наблюдали такой всплеск в прошлом, он сопровождался, возможно, через 5–6 месяцев, ростом инфляции, — отмечает эксперт, ожидая ралли золота как физического актива.

Слабость доллара

Ожидаемое ослабление доллара может также стать потенциальным стимулом для золота, которое считается безопасным инвестиционным активом в период рыночной неопределенности.  Это причина номер два.

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– У нас растет долг, у нас больше физических денег в ... долларовом пуле США, — комментирует Леннокс. — Эти два фактора сами по себе говорят о том, что в будущем мы увидим ослабление доллара США.

Эксперт Fat Prophets считает, что ослабление доллара будет продолжаться, и это станет хорошим попутным ветром для цен на золото и драгоценные металлы.

Инвестиционный план

В зависимости от временного горизонта инвестирования, есть два способа участия в ралли золота по Ленноксу:

– Первый – получить хорошую экспозицию можно, вложившись в золотой ETF. При значительном росте цен на золото, инвестор получит движение цены один в один, за вычетом комиссии за управление. Второй – инвесторам, предпочитающим долгосрочный горизонт инвестирования, рекомендуется обратить внимание на золотодобывающие компании. Именно у них есть потенциал для роста производства в будущем, они также выплачивают дивиденды.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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