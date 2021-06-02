Три пенсионерки из Ангарска отдали аферистам 7 млн рублей, которые копили десятилетиями

ГУ МВД России по Иркутской области сообщило, что три пенсионерки из города Ангарска, проживающие в одном микрорайоне, отдали телефонным злоумышленникам почти 7 млн рублей – эти деньги женщины копили десятилетиями.

Установлено, что преступники сообщили женщинам, что на них оформлены кредиты, а квартиры – проданы аферистами. Чтобы спасти имущество, младшая из пострадавших, 65-летняя ангарчанка, отдала обманщикам свыше 3,7 млн рублей – их она перевела на продиктованные мошенниками счета, якобы безопасные.

Другая пострадавшая, 70-летняя жительница того же квартала, лишилась более 2,6 млн рублей и заложила квартиру, поверив аферистам. «Спасая» свои деньги, она перевела на указанные обманщиками счета 1 млн рублей накопленных средств, после чего собеседники уговорили заявительницу отправиться в агентство недвижимости и взять займ под жилье, обналичить деньги и перечислить им свыше 1,6 млн рублей», – сообщила полиция.

Позже была обманута третья ангарчанка: на одну из встреч с направленным мошенниками риелтором пострадавшая пригласила свою соседку. Узнав данные подруги потерпевшей, мошенники по той же схеме похитили у нее более чем полмиллиона рублей, которые она перевела на якобы резервный счет.

По всем фактам проводятся проверки, решается вопрос о возбуждении уголовных дел.