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Пожар произошел в торговом центре Братска

ГУ МЧС России по Иркутской области сообщило на официальном сайте, что в торговом центре «Инва» в поселке Энергетик города Братска 1 июня произошел пожар.

<p>Фото ГУ МЧС России по Иркутской области</p>

Фото ГУ МЧС России по Иркутской области

Возгорание произошло около 21:00, в это время посетители центра и работники отсутствовали. Пожар удалось быстро ликвидировать, поскольку сработала автоматическая система ликвидации огня.  

«Огнем повреждена стена пекарни и вытяжка на площади 2 квадратных метра. Причиной пожара послужило тепловое проявление электрического тока при аварийном режиме работы в электросети», – отмечает МЧС.

По факту пожара проводится проверка, материальный ущерб устанавливается.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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