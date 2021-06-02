Пожар произошел в торговом центре Братска

ГУ МЧС России по Иркутской области сообщило на официальном сайте, что в торговом центре «Инва» в поселке Энергетик города Братска 1 июня произошел пожар.

Фото ГУ МЧС России по Иркутской области

Возгорание произошло около 21:00, в это время посетители центра и работники отсутствовали. Пожар удалось быстро ликвидировать, поскольку сработала автоматическая система ликвидации огня.

«Огнем повреждена стена пекарни и вытяжка на площади 2 квадратных метра. Причиной пожара послужило тепловое проявление электрического тока при аварийном режиме работы в электросети», – отмечает МЧС.

По факту пожара проводится проверка, материальный ущерб устанавливается.