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План по развитию Байкальска представят в середине июня

Мастер-план включает в себя проведение комплексного анализа текущего состояния Байкальска, формирование видения и основных направлений, мероприятий и механизмов устойчивого пространственного развития этого муниципального образования в долгосрочной перспективе, сообщают в администрации области.

– Работа проделана большая. Она не закончена. Еще примерно две с половиной недели мы будем анализировать документ, в том числе по итогам постоянных консультаций с органами региональной и федеральной власти, бизнесом и населением. Финальная версия мастер-плана Байкальска будет представлена в середине июня, – сообщил старший вице-президент Государственной корпорации развития ВЭБ.РФ Антон Григоров. 

Участники совещания обсудили презентацию стратегического мастер-плана комплексного развития Байкальска. Согласно ему, предлагаются четыре направления развития муниципалитета: город для жизни и творчества, международный центр ответственного туризма, спортивный и здоровый город, территория чистого производства. Изменения позволят до 2040 года увеличить население Байкальска до 30 тысяч человек, туристический поток – до 1,2 млн человек в год, количество средств размещения – до 10 тысяч, создать 10 тысяч новых рабочих мест.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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