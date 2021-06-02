ИНК построит специальный микрорайон в Усть-Куте для работников завода полимеров

Также компания организует переобучение местных жителей, сообщают Вести Иркутск.

В трудоустройстве компания отдаёт предпочтение местным жителям. Также здесь будут трудиться специалисты из Японии, Турции, Франции, Голландии, США.

Для привлечения молодых и квалифицированных специалистов компания развернула специальную программу.

Для работников в Усть-Куте возведут целый микрорайон. Запущен проект по переобучению местных жителей. В Усть-Кутском районе с 2018 года реализуется программа «школа-вуз-компания». В этом году в школах будет набор четырёх ИНК-классов, в иркутских вузах учатся студенты-целевики.

Запуск Иркутского завода полимеров должен состояться в 2024 году.

ООО «Иркутский завод полимеров» – проект ООО «Иркутская нефтяная компания». Производственная мощность завода составит 650 тыс. т товарной продукции в год, завод будет обеспечен собственным сырьем. Полимеры используются в автомобиле- и самолетостроении, космической отрасли, медицине, легкой промышленности. Иркутский завод полимеров будет аналогичен самым современным заводам в мире. Будет создано 1 500 новых рабочих мест.