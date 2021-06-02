РУСАЛ на пороге больших перемен

ОК "РУСАЛ", лидер мировой алюминиевой промышленности, стоит на пороге больших перемен: компания заявила о намерении выделить активы с более высоким углеродным следом в новую компанию и переименовать оставшуюся часть в AL+. Как это может отразиться на самом "РУСАЛе" и его сбытовой политике, чего ожидать на внутреннем и мировом рынке алюминия в интервью агентству "Прайм" рассказал Роман Андрюшин, недавно назначенный замгендиректора "РУСАЛа" по продажам в России, СНГ и Китае.

По словам Андрюшина, РУСАЛ решил выделить рынки стратегического развития, с большим потенциалом роста в единый пул. Такие рынки требуют несколько иной подход к организации продаж, а именно содержат в себе большую часть развития с нуля, как клиентов, так и продуктов.

– Это рынки новых возможностей, как для нас, так и для наших клиентов. И если наш домашний рынок, Россия и СНГ, всегда был и есть для нас в приоритете, то Китай в статусе рынка стратегического развития окончательно выделился только в прошлом году, – прокомментировал Роман Андрюшин. – Это произошло на фоне структурных изменений в алюминиевой индустрии Китая с его новым экономическим курсом на развитие высокотехнологичного внутреннего спроса.

В мае стало известно, что "РУСАЛ" планирует трансформацию, в результате которой активы с более высоким углеродным следом предполагается выделить в отдельную новую компанию, а оставшаяся будет переименована в AL+. По мнению Андрюшина, это решение абсолютно очевидно и необходимо с точки зрения глобальной картины и развития рынка. "РУСАЛ" – действующий лидер рынка, но находится в плотном окружении конкурентов. Чтобы сохранить лидерство, нужно снижать параметры выбросов. Рынок, который сейчас формируется на ближайшее десятилетие, требует особого подхода к углеродной составляющей производимого материала, развиваются производители, которые будут брать только металл с низшей степенью углеродного следа, и никакой другой. И разделение компаний позволит в лице AL+ участвовать в борьбе на рынках с ультранизким углеродным следом, где уже сейчас лидировать очень важно. Это сохранит действующих клиентов, позволит развивать с ними долгосрочные отношения.

– Вторая часть истории – новая компания с активами с более высоким углеродным следом, задача которой будет в кратчайшие сроки максимально улучшить эту ситуацию. Она не потеряет стоимость, и для клиентов ничего не изменится: они так же будут брать с определенных заводов определенный металл, – поясняет Роман Андрюшин. – То есть, по сути дела, мы позволяем AL+ уйти в отрыв, получаем такого чемпиона с ультранизким углеродным следом на случай, когда это требуется клиенту. При этом новая компания тоже будет работать в рамках рыночных требований. "Новая компания" имеет средний для индустрии углеродный след. И она также будет стремиться к его снижению, уже за счет модернизации.

О планах РУСАЛа построить совершенно новое производство на четырех промплощадках заявил генеральный директор компании Евгений Никитин на Красноярском экономическом форуме в апреле. Глубокая модернизация коснется алюминиевых заводов в Братске, Шелехове, Красноярске и Новокузнецке. Разработка столь амбициозного плана началась основателем РУСАЛа Олега Дерипаска и велась около двадцати лет. Планируется, что строительство новых корпусов, оснащенных мощными и экологичными электролизерами РА, успешно прошедшими испытания на Саяногорском алюминиевом заводе, начнется через два года.