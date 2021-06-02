Новости Года массового спорта в Иркутске: подводим итоги за май

2021 год объявлен Годом массового спорта в Иркутске. Проект стартовал в начале мая, его цель – формирование культуры здорового и спортивного образа жизни иркутян, сообщают в пресс-службе проекта.

На портале Год спорта в Иркутске – официальный сайт (godsportairk.ru) к 1 июня зарегистрированы 1085 человек. Все зарегистрированные пользователи вносят свои достижения в беге, велопрогулках, плавании, отжимании в личный кабинет. Результаты суммируются и отображаются на главной странице портала. За месяц реализации проекта иркутяне пробежали 4914 км, прошли 2885982 шага, проплыли 14253 м, проехали на велосипеде 2565 км, отжались 4163 раза. Самый массовый вклад в таблицу Года массового спорта внесли участники уникального полумарафона с синхронным стартом по всей России «ЗаБег.РФ» – 30 мая они пробежали 4100 км.

Все зарегистрированные участники программы, периодически загружающие свои данные, получают возможность участвовать в розыгрыше призов. Первый розыгрыш состоится уже 15 июня. А в конце года организаторы подведут итоги, и станет известно, сколько километров иркутяне пробежали, проплыли, сколько отжались и насколько похудели.

Также с 15 мая на 35 городских площадках проходят ежедневные массовые уличные зарядки, а на портале – бесплатные фитнес-марафоны в онлайн-формате от инструкторов клубов World Class и Fizruk. Иркутские тренеры уже провели свыше 500 зарядок на свежем воздухе, в них приняли участие более 5 тысяч иркутян. На данный момент запущено семь фитнес-марафонов: «Суперпресс», «Идеальные ягодицы», «Экспресс-похудение», «Спортивная семья» «Папа+сын», «Мама+дочь» и «На массе». В них принимают участие 1090 иркутян.

В Год массового спорта триатлет Пётр Гыскэ запустил акцию #Иркутянбывшихнебывает. Спортсмен пробежал 20,2 км на соревнованиях по триатлону Ironstar в Геленджике и посвятил их нашему проекту. Петр внес свои километры в таблицу общего учета результатов на портале и призвал уроженцев Иркутска, живущих в других городах и странах, присоединиться к акции: зарегистрироваться на портале и вносить свои результаты в личный кабинет. А также рассказывать о спортивных достижениях в социальных сетях с хештегом #Иркутянбывшихнебывает. К акции уже присоединился иркутянин Александр Борисов, живущий в Австралии. Он внес свой забег в 9 км по Сиднею в таблицу Года массового спорта.

Впереди иркутян ждут спортивные фестивали, соревнования между городскими округами и вузами Иркутска, а также встречи с чемпионами. Главным же событием станет масштабный летний Бабрфест, приуроченный ко Дню физкультурника. Организаторы проекта призывают иркутян присоединиться к Году массового спорта. Поучаствовать в нем могут и спортивные федерации, и коммерческие, бюджетные, общественные организации, и простые горожане.

Спортивные федерации и клубы могут внести свои мероприятия в календарь событий на портале. А также провести свои соревнования под эгидой Года массового спорта, вносить общий вклад в таблицу результатов и получать информационную поддержку от проекта.

Юридические организации могут поддержать проект «Год массового спорта в Иркутске» финансово: обустроить спортивную площадку, помочь приобрести инвентарь или экипировку для юных спортсменов, отправить на соревнования одну из детских иркутских команд, оказать адресную помощь.

В течение года будут появляться новые спецпроекты, рассчитанные на различные категории горожан. Год массового спорта призван объединить иркутян, сделать их активнее и здоровее. Призываем всех присоединиться к Году массового спорта в Иркутске!