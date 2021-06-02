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Новости Года массового спорта в Иркутске: подводим итоги за май

2021 год объявлен Годом массового спорта в Иркутске. Проект стартовал в начале мая, его цель – формирование культуры здорового и спортивного образа жизни иркутян, сообщают в пресс-службе проекта.

На портале Год спорта в Иркутске – официальный сайт (godsportairk.ru) к 1 июня зарегистрированы 1085 человек. Все зарегистрированные пользователи вносят свои достижения в беге, велопрогулках, плавании, отжимании в личный кабинет. Результаты суммируются и отображаются на главной странице портала. За месяц реализации проекта иркутяне пробежали 4914 км, прошли 2885982 шага, проплыли 14253 м, проехали на велосипеде 2565 км, отжались 4163 раза. Самый массовый вклад в таблицу Года массового спорта внесли участники уникального полумарафона с синхронным стартом по всей России «ЗаБег.РФ» – 30 мая они пробежали 4100 км.

Все зарегистрированные участники программы, периодически загружающие свои данные, получают возможность участвовать в розыгрыше призов. Первый розыгрыш состоится уже 15 июня. А в конце года организаторы подведут итоги, и станет известно, сколько километров иркутяне пробежали, проплыли, сколько отжались и насколько похудели.

Также с 15 мая на 35 городских площадках проходят ежедневные массовые уличные зарядки, а на портале – бесплатные фитнес-марафоны в онлайн-формате от инструкторов клубов World Class и Fizruk. Иркутские тренеры уже провели свыше 500 зарядок на свежем воздухе, в них приняли участие более 5 тысяч иркутян. На данный момент запущено семь фитнес-марафонов: «Суперпресс», «Идеальные ягодицы», «Экспресс-похудение», «Спортивная семья» «Папа+сын», «Мама+дочь» и «На массе». В них принимают участие 1090 иркутян.

 

В Год массового спорта триатлет Пётр Гыскэ запустил акцию #Иркутянбывшихнебывает. Спортсмен пробежал 20,2 км на соревнованиях по триатлону Ironstar в Геленджике и посвятил их нашему проекту. Петр внес свои километры в таблицу общего учета результатов на портале и призвал уроженцев Иркутска, живущих в других городах и странах, присоединиться к акции: зарегистрироваться на портале и вносить свои результаты в личный кабинет. А также рассказывать о спортивных достижениях в социальных сетях с хештегом #Иркутянбывшихнебывает. К акции уже присоединился иркутянин Александр Борисов, живущий в Австралии. Он внес свой забег в 9 км по Сиднею в таблицу Года массового спорта.

Впереди иркутян ждут спортивные фестивали, соревнования между городскими округами и вузами Иркутска, а также встречи с чемпионами. Главным же событием станет масштабный летний Бабрфест, приуроченный ко Дню физкультурника. Организаторы проекта призывают иркутян присоединиться к Году массового спорта. Поучаствовать в нем могут и спортивные федерации, и коммерческие, бюджетные, общественные организации, и простые горожане.

Спортивные федерации и клубы могут внести свои мероприятия в календарь событий на портале. А также провести свои соревнования под эгидой Года массового спорта, вносить общий вклад в таблицу результатов и получать информационную поддержку от проекта.

Юридические организации могут поддержать проект «Год массового спорта в Иркутске» финансово: обустроить спортивную площадку, помочь приобрести инвентарь или экипировку для юных спортсменов, отправить на соревнования одну из детских иркутских команд, оказать адресную помощь.

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В течение года будут появляться новые спецпроекты, рассчитанные на различные категории горожан. Год массового спорта призван объединить иркутян, сделать их активнее и здоровее. Призываем всех присоединиться к Году массового спорта в Иркутске!

Проект «Год массового спорта» проходит в Иркутске с 30 апреля по 31 декабря 2021 года. Кроме онлайн-марафонов, с мая по октябрь в каждом округе города пройдут ежедневные зарядки на свежем воздухе. Главным событием «Года массового спорта» станет масштабный летний Бабрфест, приуроченный ко Дню физкультурника, который проводится во вторую субботу августа.Зарегистрироваться для участия, следить за общими результатами и вносить в них свой вклад можно на специально созданном первом спортивном сайте Иркутска. Проект проходит при поддержке администрации Иркутска и Байкальского банка Сбербанка. Организатор – федеральная сеть World Class и Сеть Физрук. Генеральный партнер проекта – Сеть АЗС «Байкальская Региональная Компания». Куратор «Года массового спорта» – Александр Откидач.

/ Сибирское Информационное Агентство /
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