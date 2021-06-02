Альфа-Банк принял участие в первой областной конференции для риэлторов

26-27 мая в Иркутске состоялась первая областная конференция риэлторов. Организатором конференции выступил Прибайкальский союз риэлторов, генеральным партером мероприятия стал Альфа-Банк. Конференция прошла в офлайн формате и собрала более 150 участников рынка недвижимости региона. На мероприятии выступили ведущие спикеры в области продаж, юридического и налогового сопровождения.

За два дня конференции помимо интересных спикеров, были разобраны реальные кейсы по самым актуальным направлениям в налоговой, юридической и банковской практике. Насыщенная программа дала возможность ключевым риэлтором региона повысить свои профессиональные знания, узнать о новых тенденциях на рынке и обменяться опытом. Такой подход в работе сделает рынок недвижимости Иркутской области более прозрачным и безопасным.

Альфа-Банк презентовал инновационный формат взаимодействия с партнерами: личный кабинет, позволяющий в онлайн формате подать ипотечную заявку и быстро получить решение без визита в банк. Личный кабинет работает со смартфона, планшета, компьютера, легок в использовании и дает возможность оптимизировать все процессы ипотечной сделки.

«Мы рады, что выступили партнёрами такого важного и значимого для региона мероприятия. Для Альфа-Банка ипотека одно из приоритетных направлений развития, и мы стремимся сделать этот рынок комфортным и технологичным для всех участников процесса», – прокомментировала участие Ольга Беспечная, региональный управляющий Альфа-Банка в г. Иркутске.