Росбанк выступил одним из соорганизаторов размещения выпуска «зеленых» облигаций Москвы

Росбанк выступил одним из соорганизаторов размещения 74-го выпуска Городского облигационного (внутреннего) займа Москвы. Для рынка это дебютный выпуск «зеленых» облигаций субъекта Российской Федерации, размещение которого состоялось 27 мая. Целевое назначение выпуска: финансирование экологических проектов города Москвы, сообщают в банке.

Размещение облигаций проводилось на Московской бирже. Книга заявок на покупку облигаций была открыта 25-26 мая. После закрытия книги финальная ставка купона была установлена на уровне 7,38% годовых, что эквивалентно доходности 7,52% годовых. Весь выпуск облигаций в объеме 70 млрд рублей был полностью размещен.

Выпуск облигаций соответствует Принципам зеленых облигаций (GBP) Международной ассоциации рынков капитала (ICMA) и положениям Методических рекомендаций по развитию инвестиционной деятельности в сфере зеленого финансирования в Российской Федерации ВЭБ.РФ. Облигации включены в Реестр облигации устойчивого развития ICMA, в котировальный список первого (высшего) уровня Московской биржи, а также в сегмент зеленые облигации Сектора устойчивого развития биржи.

«Рады поддержать развитие национального рынка зеленого финансирования за счет участия в знаковом выпуске ценных бумаг субъектом Российской Федерации, который соответствует международным и общероссийским принципам «зеленых» облигаций. Убежден, что спрос на финансирование экологических и социальных проектов в России будет только расти, особенно с учетом пилотного размещения займа Москвы», – отметил председатель правления Росбанка Илья Поляков.

Депозитарий – НКО АО НРД, также облигации включены в систему Euroclear и Clearstream.

Номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей. Срок обращения – 7 лет. Цена размещения – 100% от номинала. Купонный период – 182 дня. Ставка купонного дохода по облигациям является постоянной на весь срок обращения облигаций и совпадает для всех купонных периодов. Выпуск размещался по открытой подписке.

Соорганизаторы размещения облигаций: Альфа-Банк, BCS Global Markets, ВТБ Капитал, Газпромбанк, МКБ, Банк «Открытие», Райффайзенбанк, Росбанк, Россельхозбанк, Промсвязьбанк, Sber CIB, Совкомбанк, БК РЕГИОН. Уполномоченный агент по размещению облигаций (продавец облигаций) – АО «Гарант-М». Верификатор – Эксперт РА.