В Иркутске прошел всероссийский полумарафон «ЗаБег.РФ» при поддержке ПСБ

В 84 регионах России прошел юбилейный пятый «ЗаБег.РФ» – самый крупный российский полумарафон, генеральным спонсором которого выступил ПСБ. В мероприятии приняли участие 120 тысяч человек, которые стартовали в одно время вне зависимости от часовых поясов. В забеге участвовало более 3000 сотрудников ПСБ со всей страны, среди которых -– председатель банка Петр Фрадков, который бежал в команде банка в Санкт-Петербурге.

Комментируя свое участие в забеге в Санкт-Петербурге, Председатель ПСБ Петр Фрадков отметил: «Уверен, что жить полной жизнью, достигать высоких результатов невозможно без спорта. Он закаляет характер, развивает волю к победе, дает мотивацию расти над собой. Всероссийский «Забег.РФ», который банк поддерживает уже несколько лет, является знаковым спортивным событием для всей страны. Мероприятие не только объединяет любителей спорта по всей России, но и страну в единую дружную команду. ПСБ поддерживает различные спортивные инициативы по всей стране - это наш вклад в развитие массового спорта и популяризацию здорового образа жизни в России".

В Иркутске в забеге приняли участие около 650 человек, в том числе корпоративная команда банка. Каждый любитель спорта мог выбрать свою дистанцию: 1, 5, 10 или 21 км. Маршрут полумарафона проходил по бульвару Гагарина, Нижней набережной, острову Юность и острову Конный. Основной праздник, финиш и старт был на площади Александра III.

На открытии мероприятия региональный директор операционного офиса "Иркутский" ПСБ, Александр Логунов сказал: «Cегодня в одном ритме бежит вся страна – новички, любители, профессионалы, взрослые и дети. Уверен, Забег.РФ собрал и объединил по-настоящему сильных людей."

ПСБ активно развивает корпоративный спорт, а также приглашает к участию в спортивных мероприятиях клиентов и партнеров, среди которых в Иркутске в этом году два победителя забега.

Поздравляем Геращенко Артема с 1 местом на дистанции 21,1 км и Лебедева Алексея с 1 местом на дистанции 10 км!

ПСБ развивает инициативы, повышающие интерес населения к спорту и ЗОЖ, содействует развитию спорта в регионах, возводит спортивную инфраструктуру. Банк реализует собственный проект по строительству центров уличного баскетбола в регионах России в рамках Первого Всероссийского спортивного проекта «ПСБ – детям» при поддержке Российской Федерации Баскетбола (РФБ).