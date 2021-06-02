А так можно было? Процент кешбэка теперь не зависит от суммы покупок

Росбанк обновил программу лояльности по карте #МожноВСЁ. С 1 июня 2021 года по выбранным категориям будет начисляться кешбэк 3% вне зависимости от общей суммы покупок в течение всего месяца. На товары остальных категорий будет также начисляться кешбэк 1%. Максимальный размер кешбэка для всех держателей увеличится и составит 10 000 рублей в месяц вместо ранее действующих 5 000 рублей.

Кроме того, для держателей карт #МожноВСЁ Росбанк увеличил количество выбираемых категорий повышенного кешбэка с 11-ти до 20-ти, среди которых: «Образование», «Книги», «Красота», «Аптеки», «Родителям», «Товары для ремонта», «Товары для дома», «Фастфуд», «Отдых и развлечения», «Рестораны», «Геймерам», «Спорт-товары», «Цветы», «Duty Free», «Животные», «Городской транспорт», «Автоуслуги и сервисы», «Такси», «Аренда автомобилей», «АЗС и парковки». Так, по новой программе начисления кешбэка новую кофемашину вполне можно будет купить на кешбэк уже после 4 месяцев активного использования карты, а через год – абонемент в фитнес-клуб.

«Мы сделали программу проще для клиентов за счет того, что теперь повышенный кешбэк не зависит от суммы покупок по карте. Сколько бы клиент ни тратил каждый месяц, в выбранной категории он всегда получит гарантированные 3%. Именно за счет независимости кешбэка от общей суммы покупок и увеличения количества категорий повышенного кешбэка у наших клиентов появляется возможность получать большую выгоду от использования карты #МожноВСЁ, которая уже на протяжении нескольких лет является флагманом нашей розничной линейки», - отметил Алексей Тартышев, директор департамента розничных клиентских решений и цифрового бизнеса Росбанка.

Клиенты по-прежнему смогут менять настройки программы лояльности и выбирать ежемесячно либо кешбэк, либо travel-бонусы в зависимости от целей. А оформив дебетовую и кредитную карты #МожноВСЁ, можно одновременно пользоваться и кешбэком и travel-бонусами. Бонусы начисляются за каждые 100 рублей, потраченных по карте. С подключенной опцией travel-бонусы за год использования можно накопить на выходные в Сочи на двоих, а за пять месяцев – на билеты на «Сапсан» в Санкт-Петербург.