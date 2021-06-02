Турция продолжает лидировать в мировом рейтинге роста цен на жилье

Россия вошла в топ-10.

Международная консалтинговая компания Knight Frank обновила индекс цен на вторичную жилую недвижимость по итогам I квартала 2021 года1. Согласно данным исследования, за год цены увеличились в среднем на 7,3% (+4,4% годом ранее). Абсолютным лидером рейтинга пятый квартал подряд стала Турция (+32,0%), далее следует Новая Зеландия (+22,1%) и Люксембург (+16,6%). Россия за год переместилась с 15 (+7,1%) на девятое место (+11,1%). При этом по итогам IV квартала 2020 года страна входила в пятерку лидеров и занимала четвертую строчку (+14,0%).

На протяжении 12 месяцев рынки жилой недвижимости продолжали демонстрировать свою устойчивость, и средний рост цен достиг 7,3% к марту 2021 года (+4,4% годом ранее и +5,6% в прошлом квартале). Стоит отметить, что это самый высокий показатель с IV квартала 2006 года.

Пятый квартал подряд Турция возглавляет Global House Price Index, цены на жилье выросли за год на 32,0%, однако если исключить инфляцию показатель скорректируется до 16%. В I квартале 2020 года страна также оставалась на первой строчке рейтинга (+15,0%).

Помимо Турции в тройку лидеров вошли Новая Зеландия (+22,1%) и Люксембург (+16,6%), которые год назад занимали второе (+14,5%) и пятое (+11,1%) места соответственно. В I квартале 2021 года в 12 странах из 56 наблюдался рост цен, выраженный двузначными числами.

Во избежание «пузырей» на рынках недвижимости, правительства нескольких стран разрабатывают меры по сдерживанию цен. Например, с января текущего года власти Китая, Новой Зеландии и Ирландии приняли ряд мер по регулированию ситуации: от ужесточения правил кредитования до более высоких гербовых сборов за многократные покупки. В Китае также обсуждается введение национального налога на недвижимость. В связи с вмешательством правительств и принятием мер налогово-бюджетного стимулирования, которые должны завершиться в конце этого года на нескольких рынках, спрос может замедлиться.

Россия в I квартале 2021 года заняла девятое место с ростом цен на жилье на 11,1%. По итогам IV квартала 2020 года страна входила в пятерку лидеров и занимала четвертую строчку (+14,0%), а год назад – 15 (+7,1%). По словам Ольги Широковой, директора департамента консалтинга и аналитики Knight Frank, существенная положительная динамика показателя в прошлом году стала особенно заметной во втором полугодии, когда в России началось ослабление ограничений. Рост цен стимулировал высокий покупательский спрос, сформированный в том числе за счет государственных программ поддержки ипотечного кредитования и снижения ставок по ипотеке.

При значительном удорожании первичного жилья часть покупателей обращается ко вторичному рынку, поддерживая рост цен уже в этом сегменте. Дальнейшая динамика будет зависеть от продления или прекращения действия ипотеки с государственной поддержкой. Стоит также учесть, что если на первичном рынке жилой недвижимости на цены влияет, к примеру, повышение стоимости строительных материалов и другие факторы, то на вторичном они регулируется в большей мере соотношением спроса и предложения – и здесь мы уже наблюдаем замедление темпов роста цен.