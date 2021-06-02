В поселке Усть-Ордынский особое внимание уделят благоустройству памятников военной истории

На пяти улицах поселка, названных в честь героев Советского Союза, установлены билборды, на которых размещены фотографии и краткие биографии, сообщают в администрации области.

На изготовление билбордов и стендов направлено около 70 тысяч рублей из областного бюджета.

Члены оперштаба порекомендовали администрации поселка Усть-Ордынский обеспечить текущий ремонт фасада многоквартирного дома по улице Чапаева, 20, на котором установлена памятная табличка, что в этом доме проживал Герой Советского Союза Василий Хантаев. Кроме того, будет взята на постоянный контроль уборка придомовой территории.

По словам руководителя администрации УОБО, к благоустройству мемориального комплекса и других памятных мест необходимо привлекать молодежь, чтобы у них формировалось чувство сопричастности и уважения к исторической памяти. В окружном центре достаточно широко развернуто волонтерское движение, в мае текущего года его лидеры были приглашены в администрацию округа, где состоялась церемония награждения и рабочее совещание по вопросам благоустройства поселка.

В поселке Усть-Ордынский уже не осталось участников Великой Отечественной войны, но на улице Октябрьская Набережная живет бывшая несовершеннолетняя узница концлагеря Мария Ивановна Попова. Родилась она в Белоруссии, откуда вместе с другими детьми была насильно вывезена в Германию. После войны Мария Ивановна приехала в Сибирь. В Усть-Ордынском прошла ее основная трудовая деятельность, работала кондуктором, а потом линейным диспетчером на автовокзале. Ветеран проживает в частном доме. Теперь порядок на ее придомовой территории будет также под постоянным контролем администрации МО Усть-Ордынское. Это – рекомендация членов оперативного штаба.