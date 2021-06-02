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Грант «Агростартап» получили 15 фермеров Иркутской области

Все они зарегистрировали своё фермерское хозяйство в 2021 году, сообщают в администрации области.

Конкурсный отбор проводило министерство сельского хозяйства Иркутской области. Поддерживать начинающих фермеров – такую задачу поставил перед региональным ведомством губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в ходе оглашения послания «О положении дел в Иркутской области в 2020 году и основных направлениях областной государственной политики на 2021 год». 

Как сообщил министр сельского хозяйства Приангарья Илья Сумароков, всего на конкурсный отбор было подано 47 заявок. Победителями признаны фермеры из Иркутского, Аларского, Боханского, Осинского, Эхирит-Булагатского и Заларинского районов. Размер одного гранта – два миллиона рублей. Средства могут быть направлены на приобретение сельскохозяйственной техники.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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