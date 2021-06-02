Миллион сертификатов возобновляемой энергии I-REC поставит En+ Group

Их предоставят крупнейшему в России центру колокейшн майнинга криптовалют – BitRiver, сообщают в пресс-службе En+ Group.
En+ Group участвует в выпуске сертификатов I-REC с декабря 2020 года. Сертификаты соответствуют объемам электрической энергии, произведенной компаниями, входящими в Группу, – АО «ЕвроСибЭнерго» (генерирующий объект – Красноярская ГЭС) и ООО «Абаканская СЭС» (генерирующий объект – Солнечная станция Абаканская).
– En+ Group сотрудничает с BitRiver уже не в первый раз. В 2020 году мы запустили совместное предприятие Bit+ для майнинга криптовалют с использованием возобновляемой энергии. Соглашение о поставках сертификатов I-REC – это не только новый этап нашего сотрудничества, но и значительный шаг на пути к достижению глобальных целей устойчивого развития в целом. Мы считаем, что выпуск и продажа подобных сертификатов стимулируют развитие «зеленых» технологий, а также положительно сказываются на прозрачности деятельности всей энергетической отрасли в целом, – отметил Антон Бутманов, Директор по устойчивому развитию En+ Group.
– Мы не просто заявляем о безуглеродном, экологичном производстве в наших дата-центрах, но и подтверждаем это сертификатами I-REC. Это важно как для нас, так и для наших клиентов: Биткоин не может быть частью будущего, которое ему прогнозируют эксперты, и при этом наносить вред окружающей среде. Соответствие принципам экологичности, использование «зеленой» энергии - не просто следствие мировых тенденций, но отражение образа BitRiver, дата-центров будущего, – Игорь Рунец, Основатель и Генеральный директор BitRiver.
Сертификаты подтверждают, что произведенная энергия гарантированно отвечает всемирно признанным «зеленым» стандартам, таким как GHGP, CDP и RE100.
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Потребители могут использовать сертификаты I-REC для выполнения требований этих стандартов, реализации политики корпоративной социальной ответственности и в целях сокращения выбросов парниковых газов области охвата 2, к которым относятся косвенные выбросы от производства.