Миллион сертификатов возобновляемой энергии I-REC поставит En+ Group

Их предоставят крупнейшему в России центру колокейшн майнинга криптовалют – BitRiver, сообщают в пресс-службе En+ Group.

En+ Group участвует в выпуске сертификатов I-REC с декабря 2020 года. Сертификаты соответствуют объемам электрической энергии, произведенной компаниями, входящими в Группу, – АО «ЕвроСибЭнерго» (генерирующий объект – Красноярская ГЭС) и ООО «Абаканская СЭС» (генерирующий объект – Солнечная станция Абаканская).

– En+ Group сотрудничает с BitRiver уже не в первый раз. В 2020 году мы запустили совместное предприятие Bit+ для майнинга криптовалют с использованием возобновляемой энергии. Соглашение о поставках сертификатов I-REC – это не только новый этап нашего сотрудничества, но и значительный шаг на пути к достижению глобальных целей устойчивого развития в целом. Мы считаем, что выпуск и продажа подобных сертификатов стимулируют развитие «зеленых» технологий, а также положительно сказываются на прозрачности деятельности всей энергетической отрасли в целом, – отметил Антон Бутманов, Директор по устойчивому развитию En+ Group.

– Мы не просто заявляем о безуглеродном, экологичном производстве в наших дата-центрах, но и подтверждаем это сертификатами I-REC. Это важно как для нас, так и для наших клиентов: Биткоин не может быть частью будущего, которое ему прогнозируют эксперты, и при этом наносить вред окружающей среде. Соответствие принципам экологичности, использование «зеленой» энергии - не просто следствие мировых тенденций, но отражение образа BitRiver, дата-центров будущего, – Игорь Рунец, Основатель и Генеральный директор BitRiver.

Сертификаты подтверждают, что произведенная энергия гарантированно отвечает всемирно признанным «зеленым» стандартам, таким как GHGP, CDP и RE100.

Потребители могут использовать сертификаты I-REC для выполнения требований этих стандартов, реализации политики корпоративной социальной ответственности и в целях сокращения выбросов парниковых газов области охвата 2, к которым относятся косвенные выбросы от производства.

Сокращение выбросов – одна из стратегических целей En+ Group. Ранее Компания объявила о своем намерении достичь нулевого баланса выбросов к 2050 году и сократить выбросы парниковых газов минимум на 35% к 2030 году (Области охвата 1 и 2, по сравнению с уровнем выбросов Группы в 2018). Для достижения этих целей Группа активно модернизирует предприятия, в том числе в рамках программы «Новая энергия», а также уделяет внимание разработке и внедрению таких инновационных технологий, как инертный анод. В 2015 году En+ Group также присоединилась к международной инициативе Aluminum Stewardship Initiative, а в 2020 - опубликовала «Концепцию низкоуглеродного алюминия» Green Aluminium Vision.